Речной рейс Самара–Сызрань прекратил работу

В навигацию 2018 года «Самарское речное пассажирское предприятие» не будет запускать переправу между Самарой и Сызранью, пишет Самру.ру.

«В связи с представлением Сызранской транспортной прокуратуры о запрете подходов судов к причальной инфраструктуре г.о. Сызрани, работа скоростного маршрута Самара–Сызрань невозможна», — сообщили представители СРПП. Как напоминает НИА «Самара», переправа некоторое время действовала в 2016 и 2017 годах.

Напомним, линию легкого рельсового транспорта протянут от Саратова до Энгельса. Вопрос об этом обсуждался на публичных слушаниях по проекту нового Генплана Саратова. Вагоны монорельсового транспорта смогут использовать и трамвайную, и железнодорожную инфраструктуру. Скорость такого транспорта — 36 км/ч, а за час он может перевезти 20 тыс. пассажиров.