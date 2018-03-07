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Железнодорожный обход построят к западу от Саратова

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«ПривЖД» и Саратовская область будут сотрудничать при создании западного железнодорожного обхода столицы региона, пишет СарБК. Соглашение заключено с целью развития инфраструктуры и обеспечения необходимой пропускной способности на подходах к Саратовскому узлу. 

Строительство участка Курдюм–Ивановский позволит перевозить дополнительный объем грузов через Саратовский железнодорожный узел в размере около 49,2 млн т, в том числе 30 млн т — в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, передает НИА «Самара».

Напомним, линию легкого рельсового транспорта протянут от Саратова до Энгельса. Вопрос об этом обсуждался на публичных слушаниях по проекту нового Генплана Саратова. Вагоны монорельсового транспорта смогут использовать и трамвайную, и железнодорожную инфраструктуру. Скорость такого транспорта — 36 км/ч, а за час он может перевезти 20 тыс. пассажиров. Трамвайные рельсы планируется поэтапно модернизировать до 2030 года  и направить их в Энгельс.

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