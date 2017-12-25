Саратов и Энгельс соединят монорельсовой дорогой

Линию легкого рельсового транспорта протянут от Саратова до Энгельса. Вопрос об этом обсуждался на публичных слушаниях по проекту нового Генплана Саратова.

По словам главного архитектора города Виталия Желанова, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», такой транспорт ни в чем не уступает метро, а вагоны даже дешевле. Тем более что на данный момент в Саратове нельзя сформировать такую автомобильную сеть, которая разгрузила бы все транспортные потоки.

Желанов подчеркнул, что вагоны монорельсового транспорта смогут использовать и трамвайную, и железнодорожную инфраструктуры. Скорость такого транспорта — 36 км/ч, а за час он может перевезти 20 тыс. пассажиров.

Трамвайные рельсы планируется поэтапно модернизировать до 2030 года и направить их в Энгельс.