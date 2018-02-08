Строительство саратовского аэропорта идет по графику

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел стройплощадку нового аэропорта близ села Сабуровка. В пригороде столицы региона возводят трехэтажный пассажирский терминал общей площадью 23 тыс. кв. м и служебные корпуса. Воздушная гавань появится в 20 км от Саратова в рамках программы «Развитие транспортной системы России». В работах задействованы 460 человек и 26 единиц техники.

Глава области уверен, что объект успеют сдать в срок. «Сегодня мы видим, что внутри активно ведутся строительные работы терминала. От графика мы не отступаем», — цитирует Радаева ИА «Взгляд-инфо».

Новый международный аэропорт под Саратовом будет назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, за это имя проголосовали местные жители. Среди вариантов были также Саратов, Волга и Сабурово. Именно в Саратовской области Юрий Гагарин учился летать, проходил предполетную парашютную подготовку и приземлился после первого в истории человечества космического полета. Общий объем инвестиций, вложенных в строительство, составляет более 20 млрд рублей. Введение аэропорта в эксплуатацию намечено на март 2019 года.