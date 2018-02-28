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Новый маршрут создадут для болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Новый маршрут общественного транспорта появится для болельщиков ЧМ-2018 в Самаре. Проработать этот вопрос поручил Елене Лапушкиной врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в городе должен появиться новый, специально разработанный маршрут для удобства болельщиков. По задумке дополнительный маршрут должен связать городскую набережную и стадион «Самара Арена».

— Необходимо подумать, как болельщики будут добираться от набережной до стадиона «Самара Арена», — приводит НИА «Самара» слова врио губернатора Дмитрия Азарова.

Во время проведения матчей в Самаре введут девять новых автобусных маршрутов и один трамвайный. В общей сложности перевозить болельщиков будут 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев.

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