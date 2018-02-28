Около 44 млн рублей выделили на разметку в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Администрация Нижнего Новгорода объявила электронные торги на установку дорожных знаков и нанесение разметки на период проведения ЧМ-2018. На эти работы из городского бюджета будет выделено 43,5 млн рублей.

Как уточняет ИА «НьюсНН», в рамках первого контракта планируется демонтировать около 1,5 тыс. знаков, установить 3,5 тыс. знаков и 114 информационных щитов. Эти работы будут стоить 23,5 млн рублей.

Оставшиеся деньги пойдут на оплату нанесения горизонтальной дорожной разметки лакокрасочными и термопластичными материалами. Площадь составит более 50 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены до 15 июня.

Напомним, во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет со сборной Южной Кореи, 21 июня аргентинцы сразятся с хорватами, 24 июня Англия встретится с Панамой, 27 июня сборная Швейцарии выйдет на поле с командой Коста-Рики. Кроме того, в городе запланированы матчи 1/8 финала и 1/4 финала.

Портал iz.ru ранее сообщал, что из-за ЧМ-2018 День города в Нижнем Новгороде переноситься не будет.