Летний ремонт дорог в Ростове отменен из-за ЧМ-2018

Дорожники в Ростове скорректировали график работ в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, ремонт будет проводиться весной и осенью.

Всего за 2018 год планируется отремонтировать 114,2 км дорог по программе «Безопасные и качественные работы». Обычно основную часть работ дорожники проводили летом, но в этом году график был скорректирован, чтобы не мешать транспортным потокам во время проведения ЧМ-2018. Об этом пишет RostovGazeta.

На участке от «платовской» развязки к Ростову ремонт должен завершиться до майских праздников. Остальные участки планируется отремонтировать до майских праздников. Хоть чемпионат закончится в июле, дорожники учитывают высокий туристический трафик во второй половине лета. Поэтому оставшиеся ремонтные работы будут проведены в сентябре.