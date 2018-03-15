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Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс

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Фото: Global Look Press/National Aeronautics & Space Adm
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Россия в ближайшем будущем планирует отправить миссию к Марсу, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью к документальному фильму.

По словам главы государства, на 2019 год у страны масштабные планы по исследованию дальнего космоса.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса», — рассказал президент России.

Он также упомянул про лунную программу. По словам Путина, российские специалисты «постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода».

Президент РФ отметил, что российским специалиста «там есть чем заниматься, так как оттуда могут быть начаты исследования других планет».

Как писал портал iz.ru, 15 марта, в социальных сетях была опубликована вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова «Путин».

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