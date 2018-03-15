Дом-интернат для пожилых людей построят в «новой Москве»

Дом-интернат для пожилых людей появится в «новой Москве». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуре, согласовавшей проект.

Здание площадью порядка 8 кв. м построят в ТиНАО. Состоять дом-интернат будет из трех основных блоков переменной этажности. Проживать в нем смогут 150 пожилых людей, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, сообщает сетевое издание m24.ru.

Жилые помещения разместятся в южном трехэтажном, а также в северном двухэтажном крыльях, а в центральной части комплекса расположится столовая, ЛФК, общие зоны и помещения администрации. Площадку перед входом оборудуют в виде пандуса с небольшим уклоном. Фасад здания будет облицован натуральным камнем светло-серого оттенка и керамогранитом. В целом комплекс будет построен в неоклассическом стиле.

Ранее портал iz.ru сообщал, что больше 35 тыс. пенсионеров записались в проект для старшего поколения.