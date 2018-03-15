Прямой эфир

Дом-интернат для пожилых людей построят в «новой Москве»

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дом-интернат для пожилых людей появится в «новой Москве». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуре, согласовавшей проект.

Здание площадью порядка 8 кв. м построят в ТиНАО. Состоять дом-интернат будет из трех основных блоков переменной этажности. Проживать в нем смогут 150 пожилых людей, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, сообщает сетевое издание m24.ru.

Жилые помещения разместятся в южном трехэтажном, а также в северном двухэтажном крыльях, а в центральной части комплекса расположится столовая, ЛФК, общие зоны и помещения администрации. Площадку перед входом оборудуют в виде пандуса с небольшим уклоном. Фасад здания будет облицован натуральным камнем светло-серого оттенка и керамогранитом. В целом комплекс будет построен в неоклассическом стиле.

Ранее портал iz.ru сообщал, что больше 35 тыс. пенсионеров записались в проект для старшего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гериатрическая помощь пациентам старшего возраста впервые включена в ОМС
Жилой дом по программе реновации построят в Токмаковом переулке в ЦАО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017