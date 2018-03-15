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Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Десятки авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10:38, в столичных аэропортах был задержан 31 рейс. В частности, один рейс во Внуково, 15 рейсов в Домодедово и 16 — в Шереметьево. График вылетов из аэропорта Жуковский остался без изменений.

В связи с непогодой в столичном регионе наземные службы в аэропортах Москвы приведены в повышенную готовность, длительных задержек рейсов пока удается избежать, передает «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, в четверг в Москве ожидаются облачная погода, мокрый снег и метель. В Московской области столбики термометра опустятся до –4 градусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Москвы попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

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