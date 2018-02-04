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Столичные аэропорты из-за непогоды задержали более 200 рейсов

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Снегопад, метель и снижение видимости вызвали 4 февраля задержки 217 рейсов в аэропортах Москвы. Еще 17 рейсов отменили.

В аэропорту Шереметьево задерживаются 150 рейсов, в Домодедово — 47, во Внуково — 20, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание».

Напомним, администрация московского аэропорта Шереметьево заранее предупредила пассажиров о возможности задержек авиарейсов в связи со снегопадом в столичном регионе. Например, петербургский аэропорт Пулково уточнил, что большинство направляющихся из Москвы в Санкт-Петербург рейсов прибывает с опозданием от полутора до двух часов.

Как писал iz.ru, снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в самой Москве.

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