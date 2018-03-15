«АвтоВАЗ» выпустит кроссовер похожий на «Ниву»

«АвтоВАЗ» выпустит кроссовер Lada 4x4, который будет похож на старую «Ниву», сообщил директор по дизайну российского автоконцерна Стив Маттин.

«Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 постараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы были узнаваемы и в новой модели», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что по своему дизайну «Нива» является иконой стиля для компании, поэтому модель остается «очень важной для бренда». Однако, как добавил Маттин, модели уже 40 лет, и, рано или поздно, её внешний вид придется менять.