Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 305 лет тюрьмы

Бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в случае признания виновным по всем пунктам обвинения будет приговорен к 305 годам тюремного заключения.

Федеральный судья окружного суда Вирджинии в ходе заседания указал, что характер обвинений и объем собранных доказательств говорит о том, что Манафорт проведет остаток жизни в тюрьме, передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что рассмотрение дела экс-главы предвыборного штаба Трампа начнется 10 июля.

Как писал портал iz.ru, Пол Манафорт обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса. 23 февраля Гейтс признал себя виновным в сговоре против США, а на следующий день дал показания против Манафорта.