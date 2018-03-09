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Российский флаг бросили в Манафорта на выходе из здания суда

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Фото: TASS/AP/Jacquelyn Martin
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В экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта бросили российский флаг, когда он выходил из здания суда в Александрии.

Инцидент произошел в четверг, 8 марта, сообщает NBC.

Как уточняют журналисты, протестующий бросил в Манафорта российский флаг и назвал «предателем», а также обвинил в «продаже Америки русским».

В суде Манафорт вновь заявил о своей невиновности и потребовал проведения суда присяжных. Он обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса. 

Судья назначил начало процесса по обвинению в отмывании денег на 10 июля. Другой процесс против Манафорта должен начаться 17 сентября.

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