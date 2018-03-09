Российский флаг бросили в Манафорта на выходе из здания суда

В экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта бросили российский флаг, когда он выходил из здания суда в Александрии.

Инцидент произошел в четверг, 8 марта, сообщает NBC.

A protester throws a Russian flag at former Trump campaign chair Paul Manafort as he exits following a court appearance.



Read more: https://t.co/RDlwLG2ALR pic.twitter.com/V4BcijdwwL — NBC News (@NBCNews) March 9, 2018

Как уточняют журналисты, протестующий бросил в Манафорта российский флаг и назвал «предателем», а также обвинил в «продаже Америки русским».

В суде Манафорт вновь заявил о своей невиновности и потребовал проведения суда присяжных. Он обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса.

Судья назначил начало процесса по обвинению в отмывании денег на 10 июля. Другой процесс против Манафорта должен начаться 17 сентября.