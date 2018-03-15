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Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей

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Фото: Global Look Press
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Минпромторг расширил до 1126 позиций перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. 

В числе новичков значатся Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, Lexus LC500.

Как полагают эксперты, на увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора.

Подробнее — в материале «Известий»:

Минпромторг увеличил перечень роскошных автомобилей на четверть

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