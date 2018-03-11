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Названы три лучших кроссовера с пробегом стоимостью около 1 млн рублей‍

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Фото: Global Look Press/Sebastian Geisler/imago stock&people
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Эксперты назвали три лучших подержанных кроссовера, которые можно купить на российском рынке по цене около 1 млн рублей, сообщается на сайте Daily Motor.

Первое место занял автомобиль Mazda CX-5. За 1 млн рублей можно купить автомобиль примерно 2011–2013 годов выпуска. По данным издания, Mazda CX-5 имеет 5 звезд по версии NCAP, выделяется среди своих конкурентов надежностью силовых агрегатов, хорошей управляемостью и наличием богатых комплектаций. 

На второе место эксперты поставили автомобиль Honda CR-V. Этот японский кроссовер стоит около 1 млн рублей в случае, если он выпущен не позже 2011 года. Он комплектуется отличными моторами на 2 и 2,4 литра, которые не вызывают особых проблем для владельцев. 

Замыкают тройку лидеров сразу два автомобиля — Kia Sportage и Hyundai ix35. По словам журналистов, данные автомобили очень похожи с технической точки зрения. За обозначенную цену можно приобрести автомобили примерно 2011–2014 годов выпуска. Единственной проблемой данных машин является мотор, который имеет склонность к появлению «задиров» в цилиндрах. 

Ранее в марте были объявлены претенденты на звание «Всемирного автомобиля года» по версии премии World Car of the Year. Номинантами на премию стали сразу три автомобиля, среди которых — Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60. 

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