На Женевском автосалоне представлены автомобили будущего

В Женеве проходит ежегодный международный автомобильный салон. На выставочных стендах разместилось более 900 моделей от 180 производителей.

Nissan представила в Женеве первый собственный электроболид.

Беспилотному электромобилю Volkswagen и вовсе не потребуется водитель: в нем нет ни руля, ни педалей. По задумке разработчиков машина будет управляться голосом.

Есть новинки и на классическом топливе — например, новая гоночная машина от Ferrari. Спорткар Pista 488 может разгоняться до 340 км/ч, его стоимость — от € 240 тыс.

Прототип самого быстрого гиперкара Corbelatti Missile по должен разгоняться до 500 км/ч, это рекорд.

Renault представила концепт беспилотного автомобиля. Сидения в Ez-Go расположены по периметру салона. Французский концерн уверен, что в будущем все такси будут такими.

Голландские инженеры привезли на выставку концепт летающей машины. Трехколесное транспортное средство работает по принципу гироскопа. На крыше у автомобиля расположены складные вертолетные лопасти.

Выставка продлится до 18 марта.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.