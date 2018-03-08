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Появился список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года»

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Фото: ТАСС/SANDBERG MAGNUS
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Объявлены претенденты на звание «Всемирного автомобиля года» по версии премии World Car of the Year. Об этом заявили организаторы конкурса в четверг, 8 марта.

Номинантами на премию стали сразу три автомобиля, среди которых — Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В прошлом году звание «Всемирный автомобиль года» получил Jaguar F-Pace.

2 марта опрос российских страховщиков показал, что в Москве самыми угоняемыми автомобилями в 2017 году стали Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, а в Санкт‐Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Лидерами в общероссийском масштабе у автоугонщиков стали Lexus и Toyota.

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