В BMW разъяснили ситуацию с подаренными олимпийцам моделями автомобилей

Модель BMW X6 вручалась победителям Олимпиады в 2016 году, а по итогам зимних Игр-2018 в Пхенчхане вручение этого автомобиля не планировалось изначально. Таким образом в российском подразделении BMW прокомментировали информацию о том, что российским призерам ОИ не вручили обещанные модели.

Российские олимпийцы завоевали в Пхенчхане 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей, напомнили в компании.

«Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым — BMW X4 xDrive20d», — цитирует представителя компании «Газета.Ру».

В общей сложности победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели собраны в России и представлены в белом цвете.

О том, что победителям Игр не вручили автомобили BMW X6, ранее заявил глава федерации фигурного катания России Александр Горшков, передает НСН.

Церемония награждения победителей и призеров Олимпийских игр-2018 состоялась накануне.