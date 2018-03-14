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Жириновский во время дебатов довел Собчак до слез

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Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время дебатов.

Во время обращения к избирателям Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают, потребовав возместить «ее законное время», отведенное на выступление.

Позже Собчак со слезами на глазах сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. 

«И вы это позволяете здесь делать каждый раз», — сказала она ведущему.

В это время Жириновский выкрикнул: «В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет».

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать «спор с Ксенией Собчак в травлю».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила обращение в Генпрокуратуру после нецензурной брани Жириновского в адрес Собчак на предыдущих теледебатах.

Также сообщалось, что депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от партии «Яблока» Григория Явлинского после теледебатов на ГТРК «Алания» в Северной Осетии.

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