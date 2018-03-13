Депутат ЛДПР напал на доверенное лицо Явлинского
Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от партии «Яблока» Григория Явлинского.
Как сообщила пресс-служба «Яблока», инцидент произошел после теледебатов на ГТРК «Алания» в Северной Осетии.
После эфира депутат несколько раз ударил председателя осетинского «Яблока», когда тот шел к машине.
Доверенное лицо Явлинского подал заявление в полицию, медэкспертиза подтвердила побои.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила обращение в Генпрокуратуру после нецензурной брани кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в адрес Ксении Собчак на теледебатах.