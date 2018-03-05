Жириновский обратился к избирателям на татарском языке

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к избирателем в ходе дебатов на татарском языке.

«У нас есть тюркоязычные народы, им, наверное, было бы интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и татарском, башкирском и других языках», — сказал лидер ЛДПР. После этого он произнес речь на татарском языке.

Жириновский заявил, что хотел бы, чтобы за него на президентских выборах проголосовали представители тюркоязычных народов, сообщает РИА «Новости».

Ранее в ходе дебатов политик заявил, что считает возможным сделать необязательным изучение местных языков.