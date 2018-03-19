Зарплаты выросли на 7%

Средние зарплаты в прошлом году выросли на 2,4 тыс. рублей, или на 7%. Одновременно с этим долги работодателей перед сотрудниками сократились почти на 240 млн рублей, свидетельствуют данные Минтруда. По мнению экспертов, эти показатели актуальны в первую очередь для занятых в бюджетной сфере и на крупных промышленных предприятиях.

Номинальная начисленная заработная плата в 2017 году увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. Но с учетом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%. Также в течение прошлого года работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками практически на 9%, или на 239 млн рублей. Об этом сказано в проекте итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год. С документом ознакомились «Известия».

Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4%, до 13,3 тыс. рублей. Их реальный размер увеличился на 3,6%, указано в документе. Цифра была рассчитана с учетом единовременной денежной выплаты 5 тыс. рублей, которую пенсионеры получили в январе прошлого года.

При этом реальные доходы населения продолжают снижаться, но меньшими темпами — в прошлом году падение составило 1,7%, а в 2016-м показатель был на уровне 5,8%. В Минтруде «Известиям» это объясняли сокращением теневого сектора экономики.

В пресс-службе ведомства отметили, что в докладе приводятся предварительные оценки, основанные на последних данных Росстата.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, реальные доходы падают вовсе не из-за сокращения теневой занятости, а из-за снижения заработков самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, фермеров и тех, кто на них работает.

Александр Сафонов пояснил, что, рассчитывая уровень зарплат, Росстат не учитывает эти категории. Расчет реальных доходов проходит по другой методике, в которую ИП и самозанятые граждане включены.

Эту точку зрения разделяет ведущий научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова. Она рассказала «Известиям», что сокращение реальных доходов населения на фоне роста зарплат говорит о том, что в неформальном и теневом сегментах экономики доходы уменьшались, в то время как в бюджетной сфере и в крупных компаниях — росли.

— В соответствии с майскими указами президента в 2017 году продолжали увеличиваться зарплаты в сферах образования, культуры, социального обслуживания и здравоохранения, — сказала Светлана Бирюкова.

Она отметила, что благодаря росту промышленного производства крупные негосударственные компании возобновили премиальные выплаты своим сотрудникам и индексировали зарплаты.

В целом в прошлом году увеличилась доля россиян, которые оценивают свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (с 11% в 2016 году до 17% в 2017-м). Одновременно с этим работодатели стали реже снижать и задерживать зарплаты. Доля семей, столкнувшихся с неблагоприятными изменениями на рынке труда, за год сократилась с 41 до 37%. Такие данные эксперты получили в результате опроса 1,6 тыс. респондентов в 46 регионах страны. Он был проведен во время работы над мониторингом «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие» НИУ ВШЭ.