Кабмин подпишет проект о выделении 20 млрд рублей на повышение МРОТа

Правительство России подпишет проект о выделении 20 млрд рублей на покрытие первоочередных расходов регионов на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в ближайшие дни. Об этом сообщает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В ходе совещания, посвященного развитию социальной сферы Республики Хакасия, в городе Абаза Топилин заявил, что в ближайшие дни правительство подпишет проект о выделении регионам дополнительных средств, чтобы обеспечить подписанный президентом в начале марта закон о повышении МРОТа.

Также министр отметил, что некоторые из заявок предусматривают выделение повышенных средств, но все средства свыше предусмотренных являются обязательствами субъектов Российской Федерации.

Ранее Министерство финансов России подготовило проект распоряжения о выделении 20 млрд рублей на повышение МРОТа. Согласно закону с 1 мая предлагается установить МРОТ в размере 11 163 рубля в месяц.