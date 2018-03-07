Путин подписал закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ вступит в силу с 1 мая 2018 года, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц», — сказано в документе.

Закон был одобрен Советом Федерации 28 февраля. Таким образом, с 1 мая размер МРОТ составит 11 163 рубля, что сопоставимо с прожиточным минимум трудоспособного населения. Документ затронет 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, в 2017 году Госдума приняла закон, повышающий МРОТ до 9489 рублей в месяц с 1 января 2019 года. Однако на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода Путин выступил за более оперативное выравнивание двух и сообщил, что повышение произойдет с 1 мая 2018 года.