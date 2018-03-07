Путин отметил вклад АСИ в улучшение бизнес-среды

Президент России Владимир Путин признал, что создание Агентства стратегических инициатив (АСИ) внесло заметный вклад в улучшение бизнес-среды. Об этом глава государства сообщил на заседании набсовета АСИ.

«Мне очень приятно, что инициатива (создание АСИ), которая возникла в 2012 году, не ушла «в бутылку», «в свисток», не превратилась просто в простые разговоры», — приводит «РИА Новости» слова российского лидера.

Владимир Путин отметил, что агентство вносит позитивный влад не только в продвижение конкретных инициатив, но и в улучшение бизнес-среды. «Это проект, который действительно состоялся», — констатировал глава государства.

7 марта президент проводит в Самарской области заседание набсовета АСИ. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности агентства за шесть лет.