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Топилин объяснил резкий рост зарплат бюджетников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Резкий рост зарплат бюджетников связан с выполнением «майских указов» Владимира Путина. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть... В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в IV квартале около 180%», — приводит «РИА Новости» слова Топилина.

Ранее ряд СМИ сообщил о резком росте зарплат сотрудников ряда научных и медицинских учреждений, объяснив это предвыборной ситуацией. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал связывать рост зарплат с выборами.

Он отметил, что рост зарплат не является сиюминутным процессом, поскольку есть решения, которые принимаются в течение года. Песков также рекомендовал обратиться за комментариями в учреждения, где был рост зарплат.

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