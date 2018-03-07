Минтруд предложил штрафовать за препятствия в выборе «зарплатного» банка

Работодателей, ограничивающих права работников выбрать банк, через который осуществляется поступление заработной платы на их счета могут начать штрафовать,

заявили в Министерстве труда и социальной защиты России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства в среду, 7 марта.

По закону, сотрудник может сменить банк, в который ему приходит зарплата, отмечается в пресс-релизе министерства.

Если работодатель откажется это сделать, то ему угрожают штрафы.

Должностные лица будут оштрафованы на сумму в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будет накладываться штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

26 февраля стало известно, что Минтруд готовит поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Новшества «позволят повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице».

Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. Сейчас они составляют соответственно от 850 до 4,9 тыс. рублей.