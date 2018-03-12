Песков не стал связывать рост зарплат с предвыборной ситуацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал связывать повышение зарплат в ряде бюджетных учреждений с предвыборной ситуацией.

«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.

«Существуют решения, которые принимались в течение года», — пояснил он.

Кроме того, он порекомендовал обратиться непосредственно в те учреждения, в которых повысились выплаты.

«Я не могу комментировать вам рост зарплат в конкретных учреждениях — обратитесь за комментариями туда», — подытожил Песков.

Как писал iz.ru, накануне нового года президент России на заседании правительства потребовал от властей страны сохранять заложенные параметры по уровню зарплаты бюджетников в последующие годы.