Минобрнауки сообщило о росте зарплат учителей и преподавателей вузов

Заработная плата школьных учителей за 2017 году в среднем выросла на 1,6 тыс. рублей, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В целом по стране показатели повышались поэтапно.

Так, за прошлый год на 4,2 тыс. рублей выросла зарплата учителей в дополнительном образовании, а в профессиональном — на 2,4 тыс.

Кроме того, больше 8,7 тыс. рублей стали получать преподаватели вузов.

На расширенной коллегии министерства Васильева сказала, что зарплаты педагогам повышаются в соответствии с майскими указами президента.

По ее словам, в ходе реализации указов ведомство выявило наиболее проблемные участки в системе образования и создало механизмы оперативного решения задач, пишет «Федеральное агентство новостей».