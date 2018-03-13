Минобрнауки планирует перевести 100% школ на одну смену к 2025 году

Министерство образования и науки России рассчитывает осуществить перевод всех школ страны на одну смену к 2025 году. Такие меры планируется реализовать в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды, сообщает ТАСС.

Согласно приоритетному проекту «Создание современной образовательной среды для школьников», к 2025 году в российских школах планируется создать 6,5 млн новых мест, что позволит обеспечить переход на обучение в одну смену в 100% школ.

В рамках проекта ведомство также рассчитывает ликвидировать многосменное обучение, перевод обучающихся из зданий с высоким уровнем износа, обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в школьных зданиях. На сегодняшний день для решения ряда проблем в регионах России ведется строительство новых школ, а также закупаются здания для размещения в них общеобразовательных организаций.