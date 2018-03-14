Прямой эфир

Две турбазы на Байкале закрыли по распоряжению суда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд запретил деятельность двух туристических баз в поселке Хужир Иркутской области в связи с нарушением прав отдыхающих на благоприятную окружающую среду, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием запретить дальнейшую деятельность турбаз «Светлана» и «Алдартай». Основанием для запрета послужили нарушения права отдыхающих на этих турбазах на благоприятную окружающую среду, сообщает ИА IrkutskMedia.

Было установлено, что питьевая вода для отдыхающих добывалась из подземных скважин без соответствующей лицензии на пользование недрами. Соответственно, не было и санитарно-эпидемиологического заключения, которое бы свидетельствовало о безопасности воды для человека.

Помимо этого, были обнаружены нарушения правил обращения с отходами. В совокупности действия руководства организаций создают угрозу загрязнения подземных вод Байкала и водосборной площади озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу пластиковых пакетов могут запретить на Байкале
Байкальская прокуратура потребовала улучшить очистку реки Селенги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017