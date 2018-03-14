Две турбазы на Байкале закрыли по распоряжению суда

Суд запретил деятельность двух туристических баз в поселке Хужир Иркутской области в связи с нарушением прав отдыхающих на благоприятную окружающую среду, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием запретить дальнейшую деятельность турбаз «Светлана» и «Алдартай». Основанием для запрета послужили нарушения права отдыхающих на этих турбазах на благоприятную окружающую среду, сообщает ИА IrkutskMedia.

Было установлено, что питьевая вода для отдыхающих добывалась из подземных скважин без соответствующей лицензии на пользование недрами. Соответственно, не было и санитарно-эпидемиологического заключения, которое бы свидетельствовало о безопасности воды для человека.

Помимо этого, были обнаружены нарушения правил обращения с отходами. В совокупности действия руководства организаций создают угрозу загрязнения подземных вод Байкала и водосборной площади озера.