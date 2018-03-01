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Байкальская прокуратура потребовала улучшить очистку реки Селенги

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Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура потребовала построить новые очистные сооружения на реке Селенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Природоохранная прокуратура провела проверку на предмет исполнения законодательства об охране Байкала. Объектом внимания стала река Селенга, а точнее действующие очистные сооружения в поселке Селенгинск, сообщает ИА IrkutskMedia.

В ходе проверки было установлено, что сбрасываемые в реку сточные воды очищаются ненадлежащим способом, так как сооружения находятся в полуразрушенном состоянии. В связи с чем нужно менять сами очистные сооружения.

Материалы проверки были направлены в суд с просьбой обязать администрацию «Селенгинское» Кабанского района Бурятии провести необходимую модернизацию сооружений.

Река Селенга является крупнейшим притоком Байкала и главным местом нереста байкальского омуля.

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