Ледовую переправу по Байкалу к Большим Котам назвали незаконной

Специалисты МЧС назвали несанкционированной дорогу из Больших Котов в Листвянку по Байкалу в Иркутской области, выезд на лед специалисты считают опасным.

Жители поселков начали жаловаться на действия государственной инспекции по маломерным судам и МЧС, которые блокируют выезд на переправу. По их словам, перед выездом на дорогу по льду появляются бетонные блоки и другие перекрытия. Однако в МЧС объяснили, что переправа является незаконной и выезжать на лед местным жителям самостоятельно нельзя. Нарушение может повлечь административную и даже уголовную ответственность, пишет ИА IrkutskMedia.

Для местных жителей два раза в неделю организованы бесплатные поездки на судне с воздушной подушкой.

Вопрос о транспортной доступности Больших Котов стоит не первый год. Поселок фактически отрезан от «большой земли» горами. Всего в населенном пункте проживают 52 человека, есть магазин, пожарная дружина и фельдшерский пункт.