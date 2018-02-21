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Четвертое землетрясение произошло рядом с Байкалом

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Четвертое землетрясение произошло рядом с Байкалом в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Сейсмическая активность стала четвертой за три дня, информация об этом размещена на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Вчера ночью, 20 февраля, в 01:17, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8 балла недалеко от Байкала у железнодорожного тоннеля в Мамско-Чуйском районе, сообщает ИА IrkutskMedia.

Толчок стал четвертым по счету за три дня. Ранее, 18 и 19 февраля, также у железнодорожного тоннеля были зафиксированы три случая сейсмической активности. Магнитуда всех толчков колебалась от 3,2 до 3,8 балла.

Северомуйский железнодорожный тоннель, рядом с которым происходили толчки, является самым длинным в России. Он является частью Байкало-Амурской магистрали.

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