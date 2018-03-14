Россия и Сирия договорились об обмене информацией о террористах

Россия и Сирия подписали протокол по обмену информацией о террористах.

Документ подписали министр юстиции САР Ишам аш-Шаар и глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Стороны отметили, что сотрудничество в рамках протокола предусматривает содействие в расследовании преступлений и обмен информацией по лицам, причастным к совершению террористических преступлений, что позволит оперативно принимать решения в рамках расследования уголовных дел указанной категории», — пояснила она.

Кроме того, российский представитель обсудил с председателем комитета по документированию террористических преступлений — заместителем министра юстиции Тайсиром ас-Самади «механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств».

Накануне, 13 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин посетил Сирию, уточняет «РИА Новости».

Напомним, в ходе поездки глава СК провел совещание на военной базе Хмеймим.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 24 по 26 апреля 2018 года в Сочи пройдет конференция по вопросам безопасности, на которой главной темой обсуждения станет международный терроризм.