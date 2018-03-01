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Конференция по безопасности под эгидой Совбеза РФ пройдет в Сочи

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Конференция по вопросам безопасности под эгидой Совета безопасности России пройдет в Сочи с 24 по 26 апреля 2018 года. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал помощник секретаря Совбеза РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

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По его словам, основной темой на конференции будет международный терроризм. Венедиктов отмечает, что по мере вытеснения боевиков из Сирии и Ирака его тактика меняется, он угрожает всем странам мира, особенно тем, что ослаблены в результате революций, конфликтов, гражданской войны или санкций.

Он считает, что основной задачей мирового сообщества является недопущение развития и распространения нового очага терроризма, как было с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

Также Александр Венедиктов уточнил, что девятая международная конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет посвящена и другим мировым угрозам.

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