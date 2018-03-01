Конференция по безопасности под эгидой Совбеза РФ пройдет в Сочи

Конференция по вопросам безопасности под эгидой Совета безопасности России пройдет в Сочи с 24 по 26 апреля 2018 года. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал помощник секретаря Совбеза РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

По его словам, основной темой на конференции будет международный терроризм. Венедиктов отмечает, что по мере вытеснения боевиков из Сирии и Ирака его тактика меняется, он угрожает всем странам мира, особенно тем, что ослаблены в результате революций, конфликтов, гражданской войны или санкций.

Он считает, что основной задачей мирового сообщества является недопущение развития и распространения нового очага терроризма, как было с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

Также Александр Венедиктов уточнил, что девятая международная конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет посвящена и другим мировым угрозам.