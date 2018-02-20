Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России вопросы урегулирования в Сирии и на Украине, а также внутрироссийские социально-экономические проблемы. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой затрагивалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей», — отметил Песков.

В конце января ситуация вокруг Африна также стала ключевой заседания Совбеза во главе с президентом.

Портал iz.ru писал о том, что Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта. Ранее президент пообещал в послании затронуть тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки.