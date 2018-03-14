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Началась подготовка к казням осужденных в Японии членов секты «АУМ Синрикё»

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Фото: Global Look Press/Haruyoshi Yamaguchi
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Министерство юстиции Японии начало этапирование из Токио семерых из тринадцати приговоренных к повешению бывших руководителей и боевиков экстремистской секты «АУМ Синрикё». 

Как сообщает Kyodo News, это считается подготовкой к проведению казней. В то же время руководитель секты полуслепой 63-летний проповедник Сёко Асахара пока остается в токийской тюрьме.

Религиозная секта «Аум Синрикё», название которой переводится как «учение истины Аум», была организована в 1987 году Сёко. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них более 10 тыс. — в России. В марте 1995 года сектанты распылили в токийском метро отравляющее вещество зарин, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления.

Ранее сообщалось, что бывший член секты «АУМ Синрикё» арестован за нападение с мечом на своего сына.

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