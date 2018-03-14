Суд в США огласил приговор готовившему теракт в Афганистане американцу

Гражданин США Муханад Махмуд Аль-Фарек во вторник приговорен к 45 годам лишения свободы за поддержку террористов «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ) и подготовку атаки на американских военных в Афганистане. Об этом говорится в сообщении минюста США.

«Тридцатидвухлетний Муханад Махмуд Аль-Фарек из Хьюстона был приговорен сегодня к 45 годам лишения свободы в результате судебного разбирательства по делу от 29 сентября 2017 года о террористических преступлениях, которые он совершал в течение семи лет», — уточнили в ведомстве.

Аль-Фарека признали виновным в сговоре об убийстве американских военных, использовании оружия массового поражения, сговоре устроить взрыв в правительственном учреждении и сговоре с целью оказания помощи террористам.