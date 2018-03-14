ДНР потребовала от Украины обменять около 300 пленных жителей Донбасса

ДНР требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на ее территории.

Как заявила «Известиям» уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, обмен по принципу «всех на всех» не состоится, пока киевские власти не примут соответствующего закона об амнистии.

По словам Морозовой, Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. В свою очередь украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек, тогда как ДНР подтвердила местонахождение только 14 из них.

Два собеседника «Известий», представляющие украинскую сторону в контактной группе, пояснили, что Киев не отказывается от проведения обмена, однако «процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки».

Подробнее — в материале «Известий»:

Формула обмена