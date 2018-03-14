Формула обмена

ДНР требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на ее территории. Киев, однако, подтверждает наличие лишь 81 пленного. Об этом «Известиям» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР, полномочный представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова. По ее словам, обмен по принципу «всех на всех» не состоится, пока киевские власти не примут соответствующего закона об амнистии. В Верховной раде Украины отметили: сторонам надо приложить все усилия, чтобы люди как можно скорее вернулись домой. Два украинских источника в контактной группе также подтвердили «Известиям», что Киев настроен провести обмен, однако количество передаваемых пленных еще предстоит согласовать.

Уже сегодня, 14 марта, в Минске состоится встреча контактной группы по Украине. Одной из главных тем повестки станет подготовка ко второму этапу обмена пленными между Донбассом и Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, курирующая процесс, заявила «Известиям», что, по последним данным, на территории Украины незаконно удерживаются 297 жителей Донбасса.

— Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются, — сказала Дарья Морозова. — Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. Последний случай, когда СБУ задержала 69-летнего мужчину, который выехал из Донбасса для покупки удочки, говорит о многом. Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену.

Донецкий политик считает, что обмен пленными по принципу «всех на всех», скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта. По ее мнению, сначала Украина должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики — перестать преследовать гражданское население по политическим причинам.

— Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса. Мы хотим вернуть как минимум 81 человека. Посмотрим на результат переговоров, — заметила Дарья Морозова.

В феврале 2015 года представители Украины и самопровозглашенных республик подписали «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Пятый пункт этого документа, в частности, устанавливает необходимость «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имеющими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». А в следующем говорится об обязательстве провести обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». В декабре 2017 года состоялся самый крупный обмен. Однако Киев освободил только 237 человек из 306, о которых шла речь изначально. Как объяснили украинские власти, часть этих людей якобы попали под категории, которые страна выдать не может.

По мнению депутата Верховной рады Татьяны Бахтеевой, чтобы остановить войну, необходимо продолжать реализовывать практику частичных обменов.

— Война в Донбассе — большая трагедия для нашей страны. Главной целью украинского руководства должно стать разрешение кризиса и установление перемирия. Реализация обмена пленными — один из способов повышения доверия между всеми сторонами, путь к миру, — заявила «Известиям» украинский депутат.

Два собеседника «Известий», представляющие украинскую сторону в контактной группе, пояснили, что Киев не отказывается от проведения обмена, однако «процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки».

По данным ООН, только с апреля 2014 года по конец марта 2015-го в результате боевых действий в Донбассе было убито свыше 6 тыс. человек. В общей сложности за всё время конфликта погибло более 10 тыс. граждан. Москва неоднократно призывала Киев найти конструктивный подход к проблеме, перестать устраивать вооруженные провокации и наладить диалог с Донбассом.