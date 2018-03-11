Украинский блогер рассказал о планах Порошенко по «зачистке» Донбасса

Блогер Мартин Брест рассказал на своей странице в Facebook, что в Донбассе планируется провести «зачистку». Примерный план операции украинских властей заключается в том, чтобы сначала ввести в регионы миротворческую миссию ООН, которая перекроет границу региона с Россией. После этого Вооруженные силы Украины начнут саму зачистку.

Брест опубликовал информацию о «зачистке» юго-востока после закрытой встречи блогеров с президентом Украины Петром Порошенко.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.