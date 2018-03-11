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Украинский блогер рассказал о планах Порошенко по «зачистке» Донбасса

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Блогер Мартин Брест рассказал на своей странице в Facebook, что в Донбассе планируется провести «зачистку». Примерный план операции украинских властей заключается в том, чтобы сначала ввести в регионы миротворческую миссию ООН, которая перекроет границу региона с Россией. После этого Вооруженные силы Украины начнут саму зачистку.

Брест опубликовал информацию о «зачистке» юго-востока после закрытой встречи блогеров с президентом Украины Петром Порошенко.

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