Прямой эфир

Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018-м и 2019-м будет направлено 49 млрд рублей.

В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта, сообщили «Известиям» в ведомстве. По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко отметил, что организация одного места в детском саду стоит порядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд рублей возможно создать порядка 80 тыс. мест, то есть для ликвидации дефицита нужно втрое больше средств.

Для решения поставленной президентом задачи необходимо либо выделение дополнительных средств из федерального бюджета, либо софинансирование из регионов. По словам Рыбальченко, развитие сети ясельных групп позволит российским женщинам совмещать работу и воспитание детей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дефицит мест в яслях ликвидируют к 2021 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки планирует перевести 100% школ на одну смену к 2025 году
Более 720 новых детских садов построят в РФ до 2021 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017