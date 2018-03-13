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В Турции рассказали, как будут использовать С-400

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Фото: ТАSS/Carsten Koall
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Турция будет использовать комплексы С-400 исключительно для защиты своих территорий. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

«С-400 будет использоваться только для защиты нашего мирного населения на территории нашей страны», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он также исключил использование комплекса во время международных военных операциях, в том числе и в Сирии. 

Впервые информация о переговорах России и Турции по вопросу закупки комплексов С-400 появилась в ноябре 2016 года. Осенью 2017 года стороны подтвердили факт заключения договора, не раскрыв его детали.

Ожидается, что поставка ракетных комплексов начнется в начале 2020 года. Турция станет первым членом НАТО, которое получит С-400.

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