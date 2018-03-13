Большинство жителей Молдавии высказалось против вступления в НАТО

Более 60% жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса.

Поддержать такой шаг готовы 17% респондентов, против этого — 61%. Еще 13% не определились с выбором.

С 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон, напоминает «РИА Новости».

Социологическое исследование проводилось с 16 февраля по 6 марта. Максимальная погрешность составляет 3%. Исследование проводилось по заказу Демократической партии Молдавии.

Как писал iz.ru, президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что страна не станет членом Евросоюза.