Премьер Молдавии выступает за дружественные отношения с Москвой

Премьер Молдавии Павел Филип заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что Кишинев выступает за дружественные и сбалансированные отношения с Москвой, приводит заявление премьера пресс-служба молдавского правительства.

По его словам, молдавские власти хотят неполизитированного торгового сотрудничества и диалога, основанного на взаимном уважении, а также желания от российских властей помочь в урегулировании приднестровского конфликта и выведения вооруженных сил и боеприпасов с территории Республики Молдова, сообщает «РИА Новости».

Также Павел Филип отметил, что над Восточной Европой нависло состояние неопределенности. Страны региона сталкиваются с похожими проблемами, так как именно через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Западом и Востоком.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Кишинев рассчитывает взыскать с Москвы «миллиарды долларов» за «оккупацию» Приднестровья.