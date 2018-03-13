Компания в Башкирии задолжала работникам более 8 млн рублей

В Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработанных денег сотрудникам дочернего общества ООО КХ «Эдельвейс-Агро».

Более трех месяцев часть зарплаты не получали 33 человека. Общая сумма долга организации превышает 8 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть». Проводится экономическая ревизия деятельности предприятия и выемка документов.

В РФ установлены критерии, по которым российских работодателей будут относить к определенной категории риска. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. С 1 января при планировании проверок Роструд обязан учитывать качество исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями трудового законодательства. Чем чаще работодатель нарушает эти нормы, тем чаще его будут посещать госинспекторы.