Прямой эфир

Компания в Башкирии задолжала работникам более 8 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработанных денег сотрудникам дочернего общества ООО КХ «Эдельвейс-Агро».

Более трех месяцев часть зарплаты не получали 33 человека. Общая сумма долга организации превышает 8 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть». Проводится экономическая ревизия деятельности предприятия и выемка документов.

В РФ установлены критерии, по которым российских работодателей будут относить к определенной категории риска. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. С 1 января при планировании проверок Роструд обязан учитывать качество исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями трудового законодательства. Чем чаще работодатель нарушает эти нормы, тем чаще его будут посещать госинспекторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил домашний арест экс-гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа»
Генпрокуратура нашла в Дагестане долги по зарплате свыше 65 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017