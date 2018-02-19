Работодателей разделили по категориям риска

Установлены критерии, по которым российских работодателей будут относить к определенной категории риска. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ был подготовлен Минтрудом по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

С 1 января при планировании проверок Роструд обязан учитывать качество исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями трудового законодательства. Чем чаще работодатель нарушает эти нормы, тем чаще его будут посещать госинспекторы.

— Я подписал постановление, в котором уточняются критерии риск-ориентированного подхода при проверке предпринимателей в сфере соблюдения норм трудового права. Если на предприятии происходят несчастные случаи, то в течение следующих трех лет такому бизнесу присваивается более высокая категория риска и, соответственно, инспекция будет чаще приходить, — заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, работодателю присваивается высокая категория риска после несчастного случая на производстве со смертельным исходом. Поводом для снижения категории станет отсутствие в течение трех лет смертельного и тяжелого травматизма, задержек зарплаты, административных правонарушений в сфере трудовых отношений. Решение о переводе в следующую, более низкую категорию принимается не чаще одного раза в год.

По мнению председателя правительства, систему риск-ориентированного подхода нужно постараться настроить таким образом, чтобы права работников были защищены, а ответственные предприниматели не подвергались постоянным и, как правило, избыточным проверкам.

— За прошлый год у нас количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях сократилось на 32%. Это предмет особой заботы Роструда, — уточнила на совещании вице-премьер Ольга Голодец.

В 2017 году из «тени» было выведено более 2 млн работников. Это сотрудники, с которыми де-факто существовал трудовой договор. Также, по словам вице-премьера, в результате принятых Рострудом мер в 2017 году удалось добиться погашения задолженности по зарплатам перед более чем 1 млн работников, они получили суммарно 20,9 млрд рублей. Тем не менее есть ряд проблемных предприятий, все они находятся в стадии банкротства. Как отмечают в Роструде, это, в частности, калужское ЗАО «Розовый сад» (30-миллионные долги по зарплате) и ярославский ООО «Русьхлеб» (сумма задолженности — 61,8 млн рублей).

Впервые риск-ориентированный подход при проверках предпринимателей был введен в 2017 году. Было установлено пять категорий риска: высокий уровень — плановые проверки раз в два года (сейчас это 6,5 тыс. предприятий); значительный уровень — раз в три года (3,5 тыс.); средний — раз в пять лет (22,3 тыс.); умеренный — раз в шесть лет (1,998 млн); низкий уровень — плановые проверки такой организации не предусмотрены (5,774 млн предприятий).