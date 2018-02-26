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Суд продлил домашний арест экс-гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста бывшему гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой, обвиняемых в мошенничестве.

«Продлить срок домашнего ареста до 28 мая», — передает ТАСС решение суда.

Судом обвиняемым разрешены ежедневные двухчасовые прогулки.

Напомним, 29 сентября прошлого года Басманный суд поместил Кочнева и Пантелееву под домашний арест. 

По версии следствия, они приобрели у подконтрольных собственнику и сопрезиденту «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Тем самым авиакомпании был нанесен ущерб в размере более 782 млн рублей.

 Мурсекаев 12 декабря был арестован Басманным судом заочно.

«ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные перевозки пассажиров 25 сентября из-за финансовых трудностей. Из-за действий перевозчика пострадали тысячи клиентов. Задолженность компании перед кредиторами и по зарплатам сотрудников составляет около 7 млрд рублей. 22 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что «ВИМ-Авиа» постепенно приближается к банкротству.

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